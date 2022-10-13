بوتين: ندافع عن التنمية والازدهار فى آسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين - فى كلمته خلال القمة السادسة لمنتدى "التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا" فى كازاخستان- أن آسيا تلعب دورا مهما فى النظام العالمى متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن آسيا صارت قاطرة الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أن روسيا تبذل كل ما فى وسعها لوضع منظومة أمن غير متجزئة ومتساوية قائمة أساسا على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة حل الكثير من المسائل العالقة بما فى ذلك التذبذب فى أسعار موارد النفط، ومسائل الغذاء والسماد، لافتا إلى أن روسيا تبذل ما فى وسعها لتأمين المواد الرئيسية للدول المحتاجة، وداعيا إلى إبعاد جميع الحواجز المصطنعة لتوريد تلك المواد الأساسية لحل مسألة الأمن الغذائى.

ونوه الرئيس الروسى إلى أهمية استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية فى التعاملات التجارية لتعزيز السيادة المالية للدول، وتعزيز رؤوس الأموال الإقليمية وكذلك المنظمات التكاملية.

يشار إلى أن منتدى "التفاعل وإجراءات بناء الثقة فى آسيا" مبنى على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار فى آسيا، وبقية العالم، وتم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان فى عام 1992، وتهدف أنشطته إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار وتنفيذ التدابير فى مجال ضمان الأمن فى آسيا.