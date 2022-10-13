ماكرون: نواصل دعم أوكرانيا وإرسال المزيد من المساعدات العسكرية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا على المقاومة وإرساء السلام ومنع الصراع من الانتشار (أى باستخدام أسلحة كيميائية أو نووية) لتجنب أى تصعيد للنزاع.





وقال الرئيس الفرنسى -فى مقابلة خاصة لقناة "فرانس 2" الفرنسية اليوم الخميس- إن العقيدة النووية الفرنسية تستند إلى المصالح الأساسية للأمة وهى محددة بوضوح شديد.

وفيما يتعلق بالمساعدة العسكرية الفرنسية إلى كييف، أكد ماكرون أن فرنسا سلمت بالفعل 18 مدفعا من طراز "قيصر" إلى أوكرانيا وهذا يمثل أكثر من ربع مدافع الهاوتزر الـ76 التى يستخدمها الجيش الفرنسي، وجدد عزمه على تقديم المزيد للسلطات الأوكرانية.

وفى سياق متصل، أوضح ماكرون أن أوروبا كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسى حيث أن نحو 40% من الغاز الذى تستورده كان يأتى من روسيا ولكن اليوم أصبح فقط 7.5%.

وحول ملف أزمة الطاقة، أشار رئيس فرنسا إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، وأكد أنه جرى تغيير عميق فى سوق الكهرباء سيسمح لفرنسا بالحصول على أسعار عديدة للكهرباء وسيكون لديها سعر للكهرباء لن يعتمد بعد الآن على سعر الغاز.

وردا على سؤال حول النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، قال رئيس فرنسا إن بلاده لا تستورد الغاز من أذربيجان حيث أنه قبل الحرب فى أوكرانيا، كانت 36% من الواردات الفرنسية من الغاز الطبيعى تأتى من النرويج المورد الرئيسى لفرنسا متقدمة على روسيا (17%) والجزائر (8%) وهولندا (8%) ونيجيريا (7%) وفقا لبيانات عام 2020 من وزارة التحول البيئى الفرنسية.

وأوضح أن فرنسا تتجاوب بشكل أفضل من جيرانها مع مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا، مرجحا أن تشهد العديد من الدول المجاورة ركودا.

واختتم ماكرون تصريحاته بتأكيد أن الوضع فى فرنسا سيعود إلى طبيعته فى توزيع المحروقات خلال الأسبوع المقبل حيث شهدت محطات "توتال إنرجي" فى مختلف أنحاء فرنسا نقصا بالوقود وسط زيادة الإقبال بسبب خفض الأسعار فضلا عن إضراب عمال أدى إلى تفاقم الوضع.