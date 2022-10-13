الناتو: التصويت ضد روسيا رسالة قوية من المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وصادق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بأغلبية 143 مؤيدا، على مشروع قرار تقدمت به ألبانيا وأوكرانيا ودول أخرى لـ"إدانة تنظيم روسيا استفتاءات مزعومة فى مناطق تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، ومحاولة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوجانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة".

وقال ستولتنبرج- خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد صباح اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى بروكسل- إن هذا التصويت يعد رسالة قوية للغاية من جانب المجتمع الدولى، كما رحب بدعوة الجمعية العامة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتراجع عن هذه القرارات واحترام سيادة أوكرانيا.

وأشاد ستولتنبرج بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الولايات المتحدة وكندا والحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة فى الدفاع عن أوكرانيا أكدت، خلال اجتماعها أمس بمقر الحلف، على وقفها إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، وعزمها تكثيف الدعم الموجه لأوكرانيا عبر تزويدها بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوى.