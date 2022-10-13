العالم اليوم - سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:18 صباحاً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،الخميس، بمقتل 17 شخصا، في استهداف حافلة عسكرية بريف دمشق.

وذكر المرصد أن انفجارا هزّ صباح الخميس، منطقة الصبورة الواقعة بريف دمشق، ناجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وسقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم تذكر وسائل الإعلام السورية أي تفاصيل تتعلق بالحادث.