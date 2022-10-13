الأمم المتحدة تدعو لعدم الاعتراف بضم روسيا لـ المناطق الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتصويت أغلبية الدول الأعضاء لصالحه، يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالمناطق الأربع فى أوكرانيا التى تطالب بها روسيا، فى أعقاب ما يُسمّى بالاستفتاءات التى أجريت فى أواخر الشهر الماضى.





وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن القرار يطالب موسكو بالتراجع عن مسار "محاولتها الضم غير القانونى" للمناطق الأوكرانية. وجاءت النتائج بتأييد 143 صوتا ومعارضة خمس دول (هى بيلاروسيا، وروسيا، وسوريا، ونيكاراجوا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) وامتناع 35 عن التصويت. وقد تم تقديم مشروع القرار الذى حمل عنوان "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة فى الجمعية العامة بعد أن فشل مجلس الأمن فى 30 سبتمبر الماضى، بسبب الفيتو الروسى، فى اتخاذ قرار يهدف إلى إدانة استفتاءات الاتحاد الروسى التى سبقت إعلان موسكو ضمّ مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا. وقد استنكر العديد من المندوبين الضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولى. كما يدعو القرار جميع الدول و الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بأى من الاستفتاءات المزعومة وإلغاء إعلان الضم فورا.

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