بوتين: أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال قمة رابطة الدول المستقلة فى أستانا: "تظل أفغانستان أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا فى منطقتنا"، مشيرا إلى أن الوجود العسكرى للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى لأكثر من 20 عامًا فى هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل.
وأضاف بوتين، لتطبيع الوضع على الأراضى الأفغانية بالطبع من الضرورى تعزيز انتعاشها الاقتصادى بشكل مشترك، ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التى لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني"، داعيا إلى إزالة جميع الحواجز الاصطناعية غير المشروعة التى تحول دون استعادة الأداء الطبيعى لسلاسل التوريد العالمية من أجل حل المشاكل العاجلة فى مجال الأمن الغذائي.
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