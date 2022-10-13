بايدن يرحب بالتصويت ضد روسيا فى الأمم المتحدة

وقال بايدن فى بيان: "باعتدائها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فإن روسيا تنسف أسس السلم والأمن الدوليين".
وأضاف أن "الرهانات فى هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة رداً على ذلك، لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة. لا يمكن لروسيا أن تغيّر الحدود بالقوة. لا يمكن لروسيا أن تستولى على أراضى دولة أخرى".
واعتبر الرئيس الأمريكى أن "143 دولة وقفت إلى جانب الحرية والسيادة وسلامة الأراضى أى أكثر من 141 دولة صوتت فى مارس لإدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل قاطع".
وذكر بايدن بأن أربع دول فقط اختارت الوقوف إلى جانب روسيا، وهى بيلاروس، وكوريا الشمالية، ونيكاراجوا، وسوريا.
واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتاً مقابل 5 ضدّه، لكن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وباكستان، رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية الكبيرة.
ويدين القرار "تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً" و"محاولة الضم غير القانونى" التى أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين فى الشهر الماضى لأربع مناطق أوكرانية.
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