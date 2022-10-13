العالم اليوم - وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية.. المعدن الأصفر يتراجع

انتم الان تتابعون خبر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية.. المعدن الأصفر يتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في معدل الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس، لأنه لا يدر عائدا ثابتا.

تحركات الأسعار

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1668.84 دولارا للأونصة بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1675.50 دولار.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 18.96 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 881.63 دولار، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2138.43 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن تسجل 8.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة مرة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، رفع الفيدرالي معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بواقع 75 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة في أميركا إلى مستوى 3.00 بالمئة إلى 3.25 بالمئة.