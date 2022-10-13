العالم اليوم - بمسيرات إيرانية.. ضربات جوية على كييف

انتم الان تتابعون خبر بمسيرات إيرانية.. ضربات جوية على كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 08:20 صباحاً - أكد حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تطبيق تليغرام، أن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقالت إدارة الإقليم إن "رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.

وأشار كوليبا إلى أنه "بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة، إلا أن طهران نفت تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلّق الكرملين.

بريطانيا تتبرع بصواريخ دفاع جوي لأوكرانيا

وردا على الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى في الأيام الماضية، قالت بريطانيا، يوم الخميس، إنها ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الدعم الجديد قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل الخميس.

وتعهد حلفاء أوكرانيا بإمدادها بأنظمة دفاع جوي جديدة ومزيد من المساعدات على هامش اجتماع الأربعاء.

وقالت بريطانيا إن الصاروخ أمرام، وهو صاروخ جو-جو متوسط المدى سيتم تسليمه لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، يمكن استخدامه مع أنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة ناسامز التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها.

وأضافت أنه سيتم أيضا التبرع بمئات من صواريخ الدفاع الجوي من أنواع أخرى، إلى جانب المزيد من الطائرات المسيرة و18 مدفع هاوتزر.

وشدد والاس على أن "الضربات الروسية الأخيرة العشوائية على مناطق مدنية في أوكرانيا تتطلب المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن بلدهم. لذا فقد سمحت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات".