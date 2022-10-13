العالم اليوم - مصر.. قرار من النيابة بحق زوج "عروس الإسماعيلية"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قرار من النيابة بحق زوج "عروس الإسماعيلية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:21 صباحاً - بعد أن أثارت واقعة "عروس الإسماعيلية" التي تعرضت للضرب من قِبل زوجها موجة غضب كبيرة في الشارع المصري منذ 8 أشهر، عادت فصول القصة من جديد ليتم تداولها إثر اعتداء زوجها عليها ودخول النيابة العامة المصرية على الخط.

وذكرت النيابة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أمرت النيابة العامة بتقديم متهمًا باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه وتقييده حريتها وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا على ذمة القضية".

وأضافت: "إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر سلفًا في الواقعة، فكانت قد استكملت النيابة العامة إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، إذ خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها، كما سألت النيابة العامة صُحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة".

وتابع: "أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة وما أدلت به المجني عليها ووالدها والشاهدة المذكورة".

واقعة "عروس الإسماعيلية"