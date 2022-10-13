الأمم المتحدة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، فى المؤتمر الصحفى اليومى بنيويورك، إن المنظمة الدولية تعتبر هذا الاتفاق تطورا إيجابيا مفيدا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وازدهارها.

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تظل مرتبطة بشكل وثيق مع الأطراف وعلى استعداد لمواصلة دعم هذه العملية على النحو المطلوب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة التى عهدت إليها لبنان وإسرائيل بدور الوسيط، فى قضية الحدود البحرية.

وشدد المتحدث على أن الأمم المتحدة من أشد المؤيدين لنجاح الدبلوماسية السلمية خاصة عندما تكون القضايا مصدر توتر بين الدول ولفترة طويلة .. مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ستفعل كل ما يطلبه الأطراف منها، وستدعمهم بكل طريقة ممكنة لضمان نجاح الاتفاق.