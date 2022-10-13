الفصائل الفلسطينية توقع اليوم على «إعلان الجزائر»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون التقى، أمس، بالفصائل الفلسطينية المشاركة فى أعمال المؤتمر فى مقر انعقاده بالجزائر العاصمة.
وبحسب البيان، تأتى زيارة تبون لممثلى الفصائل الفلسطينية المشاركين فى هذا اللقاء تشجيعا لهم على ما يبذلونه من مجهودات فى سبيل بلوغ هدف لم الشمل الذى ينشده الجميع.
وأضاف الرئاسة الجزائرية أن "إعلان الجزائر" سيكون بمثابة أرض صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، التى حققت توافقا غير مسبوق خلال هذا المؤتمر.
ومن جانبهم، أعرب المشاركون فى المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر فى لم الشمل الفلسطينى، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، والتى ستكون القضية الفلسطينية أحد محاورها الأساسية.
كان الرئيس الجزائرى، أكد فى وقت سابق خلال حواره مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، اعتراف بلاده بكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى، مشددا على أنه "بدون وحدة وبدون توحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين".
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