مواجهات محتدمة بالضفة الغربية ونابلس بين الفلسطينيين والاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا بالرصاص الحى خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى بلدة "قصرة" جنوب نابلس، عقب هجوم للمستوطنين.

وتم نقلهم الشابين إلى مُستشفى، بعد الهجوم الذى نفذه المستوطنون وأحرقوا خلاله مزرعة دواجن وسيارة وأعمدة كهرباء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص لحماية المستوطنين، فيما أصيب عدد كبير بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.

وفى منطقة اللبن الشرقية، على الطريق بين رام والله ونابلس، هاجم مستوطنون السيارات الفلسطينية على الطريق الواصل بين المنطقتين المذكورتين، وأدى ذلك لتضرر بعضها.

وأغلق مستوطنون شارع "حوارة" الرئيسى فى جنوب نابلس، وهاجموا السيارات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السائقين وسكان المنطقة. واعتدى جنود الاحتلال والمستوطنون على مواطن فلسطينى وقام جنود الاحتلال باعتقال نجله.

وهاجم مستوطنون متجرًا، بالبلدة واعتدوا على صاحبه بالضرب ورشوه بغاز الفلفل، فيما أغلقت قوات الاحتلال المحال التجارية فى البلدة، وسط اندلاع مواجهات خلال تصدى المواطنين لعربدة المستوطنين فى الشارع الرئيسى للبلدة.

وفى منطقة وسط الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة، الملاصقة لرام الله والتى يوجد بها مستوطنة "بسجوت".

وقالت مصادر طبية فى مجمع فلسطين الطبى فى رام الله إن شابا وصل بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحى فى الكتف واستقر فى الصدر.

وفى رام الله، أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند مدخل قرية النبى صالح، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، إثر مواجهات فى قرية "نعلين" الغربية.

وأصيب مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضى، واعتقل مواطنان آخران، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى وقفة بمخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا"، فى ظل الحصار المفروض عليهما منذ خمسة أيام.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال فى مواجهات اندلعت قرب حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة، وأغلق الاحتلال الحاجز الرئيسى فى الاتجاهين ومنع المشاة والسيارات من المرور.

وفى الخليل جنوبا، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلى، طفلا (14 عاما) بالرصاص الحى فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلته.

وقال شهود عيان إن الطفل تم اعتقاله بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار ورغم عدم وجود مواجهات.