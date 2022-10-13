العالم اليوم - نص بيان بايدن بعد تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا

انتم الان تتابعون خبر نص بيان بايدن بعد تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 04:19 صباحاً - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرسلت "رسالة واضحة" إلى الكرملين، بتصويتها بأغلبية كبيرة، الأربعاء، على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا.

وهذه النقاط أبرز ما قال بايدن في بيانه:

• "باعتدائها على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، فإن روسيا تنسف أسس السلم والأمن الدوليين".

• "الرهانات في هذا النزاع واضحة للجميع، والعالم أرسل رسالة واضحة ردا على ذلك: لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولة ذات سيادة. لا يمكن لروسيا أن تغير الحدود بالقوة. لا يمكن لروسيا أن تستولي على أراضي دولة أخرى".

• "الغالبية العظمى من العالم، دول من كل منطقة، كبيرة وصغيرة، تمثل مجموعة واسعة من الأيديولوجيات والحكومات، صوتت للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وإدانة محاولة روسيا غير القانونية ضم أراض أوكرانية بالقوة".

• "143 دولة وقفت إلى جانب الحرية والسيادة وسلامة الأراضي، وهذا العدد أكبر حتى من الـ141 دولة التي صوتت في مارس لإدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل قاطع".

• "4 دول فقط اختارت الوقوف إلى جانب روسيا، هي بيلاروسيا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا".

• "العالم أظهر للتو أنه أكثر اتحادا وأكثر إصرارا من أي وقت مضى على تحميل روسيا المسؤولية عن انتهاكاتها".

والأربعاء صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين ضم روسيا "غير القانوني" مناطق أوكرانية، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل 5 دول صوتت ضده، لكن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.

ويدين القرار "تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا"، و"محاولة الضم غير القانوني" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو "بالتراجع الفوري وغير المشروط" عن قراراتها.