وزير الطاقة اللبنانى: وفد توتال إنيرجى يبدأ التنقيب عن الغاز فى حقل قانا

جاء ذلك فى تصريحات له أمس الأربعاء،عقب لقائه مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.
ويأتى هذا؛ بالتزامن مع إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، موضحا أن المجال مفتوح لجميع الشركات والدول المهتمة بقطاع النفط للمشاركة فى هذا التنقيب بالمياه اللبنانية من خلال دورة التراخيص الثانية التى تصدرها الدولة اللبنانية.
وأوضح فياض أن الشركة الفرنسية أكدت أن الجدول الزمنى لعمل الشركة سيكون معجلا، معتبرا أن الإنجاز الذى تحقق لا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية والحفاظ على الحقوق اللبنانية فحسب، بل فى الالتزام بالتنقيب وفى المباشرة فى أعماله.
واعتبر فياض أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تعد تتويجا لمسيرة من النجاح فى وضع لبنان على خريطة الإنتاج النفطى فى منطقة الشرق الأوسط وذلك ليساهم فى تنمية البلاد اقتصاديا وتحقيق اكتفاءه الذاتى من الغاز فى السنوات المقبلة لأغراض الطاقة والصناعة، والمساهمة الاقتصادية عبر تصدير الغاز.
وأشار إلى أن شركة "توتال انيرجيى" الفرنسية هى المسؤولة عن التحالف المكلف بالمنقب فى الجنوب اللبنانى خصوصا حقل قانا فى البلوك 9 والبلوك 4 أيضا.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فيضا إن الاتفاقية مع الشركة الفرنسية بموجب قانون التنقيب والعقد المبرم معها تنص على الشراكة بين الدولة اللبنانية والتحالف القائم بالتنقيب، موضحا أن الحصة الأكبر من الإنتاج للدولة اللبنانية فى مقابل حصة أصغر قليلا للتحالف، مشددا على أن كل الحصص محددة فى الاتفاقية الموجودة ويتوجب على الشركة الآن القيام بتنفيذها، معتبرا أن المانع كان سياسيا فى وقت سابق.
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