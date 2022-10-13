رئيسة الحكومة التونسية تفتتح دورة الصالون الدولى لـ الاستثمار الزراعى

جدة - نرمين السيد - افتتحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، الصالون الدولى للاستثمار الزراعى والتكنولوجيا فى دورته الرابعة عشرة، والتى تقام فى الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجارى تحت شعار "استثمار ذكى من أجل التنمية المستدامة".





حضر افتتاح الصالون كل من وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى محمود إلياس حمزة، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجى، ورئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية راضية الجربى، والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجى الدقى الحنينى، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وقد سجلت الدورة مشاركة الهند وإندونيسيا وإسبانيا وروسيا والكنغو الديمقراطية لأول مرة.

وتفقدت رئيسة الحكومة مختلف أرجاء المعرض الذى يشهد مشاركة 220 عارضا من 15 دولة، وإطلعت على مستحدثات التكنولوجيا الخاصة بالزراعة، كالتحكّم فى تقنيات الرى عن بُعد للحفاظ على الموارد المائية والحد من الاستهلاك العشوائى، وآخر مستجدات البحث العلمى فى المجال الزراعى كاستعمال تقنيات التجفيف الشمسى للمنتجات الزراعية، فضلا عن التقنيات الحديثة فى قطاع الزراعة والصيد البحرى كتوظيف الطاقة الشمسية فى مختلف المجالات الزراعية.

وقدم المشاركون عروضا للمشروعات الجديدة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصيد البحرى، كاستغلال بواقى التمور لاستخلاص السكر السائل ، وإنتاج النباتات المقاومة للملوحة واستغلالها فى الصناعات الغذائية والصيدلية والأعلاف وتربية الأسماك، وغيرها من الابتكارات الزراعية والبحرية التى تتأقلم مع التغيرات المناخية.

كما اطلعت رئيسة الحكومة على خطط بعض البنوك لتقديم القروض باعتبارها خط التمويل الأول للمنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلى دور شركات التأمين الزراعى على المدى القصير والمتوسط ، والتى تقدّم تسهيلات حسب طبيعة كل نشاط .

ويهدف الصالون الدولى للاستثمار الزراعى والتكنولوجيا "SIAT 2022" إلى عقد لقاءات شراكة بين مستثمرين تونسيين ونظرائهم من الأجانب، بهدف تنفيذ شراكات وإبرام عقود إنتاج وتوفير شراكات استثمارية فى عدد من المجالات لتوفير استثمار زراعى مستدام قادر على الصمود أمام كل المتغيرات المناخية والدولية.