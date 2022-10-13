خلافات داخل البنك المركزى البولندى بسبب سياسة الأسعار

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوروبا أن لودويك كوتيكى وبرزيميسلاف ليتوينوك وجوانا تيروفيتش تحدثوت فى وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية حول "أخطاء" مجلس السياسة النقدية التابع لبنك بولندا الوطنى، وهو الهيئة المعنية بتحديد الأسعار، وسياستها لمعالجة التضخم المتفشى فى بولندا، على حد قولهم.
وقال جلابينسكى وأربعة أعضاء آخرون فى حزب الشعب التقدمى فى بيان إنهم لا يقبلون تلك الاتهامات التى شكل انتهاكًا للقوانين التى تحكم عمل البنك الوطنى البولندى، ويرون أنه من الضرورى الإبلاغ عن "جريمة مشتبه بها" فى تلك الحالة.
وعلى الرغم من أن البيان لم يحدد أسماء أى شخصيات، إلا أن عدم توقيع الأعضاء الثلاثة المذكورين على البيان أوضح أنهم المعنيون.
يشار إلى أن عملة الزلوتى البولندى شهدت ضعفا طفيفا مقابل الدولار الأمريكى واليورو خلال الأيام الماضية فى رد فعل فورى على أنباء الخلاف الناشئ داخل حزب الشعب التقدمى، إلا أنه عاد للانتعاش فى نهاية اليوم.
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