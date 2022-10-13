الرجوب: الشعب الفلسطينى يتصدى ببسالة لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطينى يتصدى ببسالة لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم من هذا العدوان الشامل الذى تشنه حكومة الاحتلال ضد مخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.





وشدد الرجوب -فى بيان صحفى- على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف فى الميدان ضد المحتل مشيرا إلى أنه يتعين على دولة الاحتلال أن تأخذ العبر والدروس من التاريخ فلن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يشعر به أطفال ونساء فلسطين، وعليها أن تعلم أن الشعب الفلسطينى وقيادته موحدون فى خندق الدفاع عن القدس والمقدسات ومدنهم وقراهم ومخيماتهم. ودعا الرجوب أبناء حركة "فتح" للاستمرار بالقيام بدورهم المشرف والريادى فى حمل راية الدفاع والصمود والتحدى فى وجه عصابات المستوطنين التى تبث الخراب والدمار فى كل مكان. وأوضح الرجوب أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" فى حالة تواصل دائم مع الميدان لتعزيز صمود ونضال أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدافعون عن قدسهم وشعبهم، واعتبر الرجوب حكومة الاحتلال هى المسؤول عن إشعال المنطقة ووحدها تتحمل تبعيات هذا العدوان.

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