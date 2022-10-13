العالم اليوم - ليفاندوفسكي يبقي على آمال برشلونة في دوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق الأخيرة ليمنح برشلونة الإسباني نقطة واحدة، في تعادل مثير بنتيجة 3-3 أمام إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، ليبقي على حظوظ الفريق الإسباني في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان شبح الخروج من الدور الأول من البطولة للعام الثاني على التوالي ماثلا أمام برشلونة، لكن هدف ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع منح الفريق فرصة للتقدم إلى الدور الثاني، مع تبقي مباراتين.

وتقدم الفريق الكتالوني بتسديدة من مسافة قريبة أطلقها عثمان ديمبلي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، لكن نيكولو باريلا أدرك التعادل في الدقيقة 50 من تسديدة مباشرة مستغلا عرضية أليساندرو باستوني.

ومنحت تسديدة أطلقها لاوتارو مارتينيز من على حدود المنطقة التقدم لإنتر في الدقيقة 63، قبل أن يدرك ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 82.

وبعد دقيقة واحدة، استعاد إنتر التقدم بفضل روبن جوسينس الذي أنهى هجمة مرتدة، لكن ضربة رأس قوية من ليفاندوفسكي بعد 3 دقائق أنقذت برشلونة، ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط خلف إنتر و8 خلف بايرن ميونيخ الألماني المتصدر.