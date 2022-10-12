العالم اليوم - في 6 دقائق و12 ثانية.. صلاح "البديل" يدخل تاريخ دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر في 6 دقائق و12 ثانية.. صلاح "البديل" يدخل تاريخ دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:19 مساءً - دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل أسرع ثلاثية (هاتريك) عرفته البطولة على الإطلاق.

وساهمت ثلاثية صلاح التي سجلها في 6 دقائق و12 ثانية فقط، في فوز كاسح لليفربول الإنجليزي على مضيفه رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 7-1.

ودخل صلاح الذي بدأ احتياطيا، في الدقيقة 68 بدلا من داروين نونيز، ثم سرعان ما سجل في الدقائق 75 و80 و81.

وكان سكوت أرفيلد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب في الدقيقة 17، ثم جاء العقاب من روبرتو فيرمينو (24 و55) ونونيز (66) وثلاثية صلاح، واختم مهرجان الأهداف هارفي إليوت في الدقيقة 87.