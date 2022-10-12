عون: ترسيم الحدود ينتشل لبنان من الهاوية

عون: ترسيم الحدود ينتشل لبنان من الهاويةأكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع كيان العدو الصهيوني، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وبالتالي سينتشل من الهاوية التي أسقط فيها نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات.

وقال الرئيس عون: "إن انجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته، من أطفاله إلى شيوخه".

وأضاف: "إن الوضع في لبنان تراجع كثيرا، بعدما سقط البلد في هاوية لم تأت صدفة، بل نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم".

وأكد أن المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والادارات.

وتابع قائلاً: "يبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي".

واختتم الرئيس اللبناني حديثه بالقول: "إنه ابتدأ من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".وكالات