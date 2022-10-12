بعد غد.. مدينة «أستانا» تستضيف القمة الأولى بين روسيا وآسيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد الرئيس الروسى للشؤون الدولية يورى أوشاكوف، أن القمة الأولى لروسيا وآسيا الوسطى ستعقد فى أستانا بعد غد الجمعة، مؤكدا أنه سيتم تبنى بيان مشترك للمشاركين فى هذه القمة.





وقال مساعد الرئيس الروسى، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: "ستعقد القمة الأولى بين روسيا وآسيا الوسطى بعد غد الجمعة فى كازاخستان بمدينة "أستانا" عقب انتهاء اجتماع رابطة الدول المستقلة"، مشيرا إلى اتصالات مستمرة تجرى بين زعماء دول آسيا الوسطى وروسيا.

وأضاف: "فى قمة روسيا وآسيا الوسطى سنلقى نظرة شاملة على قضايا زيادة تطوير التعاون بين روسيا ودول هذه المنطقة"، مشددا على أن آسيا الوسطى منطقة قريبة ومهمة بالنسبة لبلاده.

وتابع : "لقد تم الاتفاق على بيان مشترك نأمل أن يوافق عليه القادة الآخرين أيضًا، حيث يعكس هذا البيان الموقف المشترك لدول هذه القمة فى المجالات الرئيسية للتعاون والتأكيد على القيم الجامعة والدور الرابط للغة الروسية والاعتراف بموضوعية عمليات إقامة عالم متعدد الأقطاب وتحديد إمكانات الدول والتعاون فيما بينها".

وأوضح أن القمة ستناقش قضايا زيادة التعاون وحماية التجارة المشتركة والمصالح الاقتصادية والوضع الجيوسياسى الحالى ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام والخدمات اللوجستية والأمن الإقليمى فى سياق الوضع فى أفغانستان، معربا عن أمل بلاده بأن تتمتع هذه القمة الأولى بالاستمرارية.

ومن المقرر أن يشارك فى هذه القمة الرئيس الروسى، ورؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.