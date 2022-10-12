تروس تواجه ضغوطا من أجل خفض الضرائب

جدة - نرمين السيد - وخلال ردودها على الأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء، أصرت ليز تروس على عدم استعدادها لخفض الإنفاق العام مع استمرار اضطراب السوق فى أعقاب الميزانية المصغرة، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وحذر رئيس لجنة الخزانة ميل سترايد "من حزب المحافظين" من أن وزير الخزانة كواسى كوارتنج سيحصل على فرصة واحدة فقط - فى بيان مالى فى 31 أكتوبر – لإنهاء الفوضى الاقتصادية الناجمة عن ميزانيته المصغرة.

وغرد سترايد: "بالنظر إلى الموقف الحكومى الواضح الذى تم التعبير عنه اليوم بشأن حماية الإنفاق العام، هناك سؤال. هل كان من الممكن أن لا تتضمن الخلافات التى تقع الأن بعض العناصر الخاصة بالحزمة الضريبية".

وسأل رئيس حزب العمال كير ستارمر تروس عما إذا كانت ستلتزم بالتعهد الذى قطعته خلال منافسات زعامة حزب المحافظين بأنها لن تقلل الإنفاق العام.

وقال ستارمر: "خلال المنافسة على رئاسة الحزب، قالت رئيسة الوزراء "أنا واضحة جدا، أنا لا أخطط لخفض الإنفاق العام. هل ستلتزم بذلك؟"

وردت عليه قائلة: "بالتأكيد. نحن ننفق ما يقرب من تريليون جنيه إسترلينى على الإنفاق العام، كنا ننفق 700 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2010. ما سنتأكد منه هو أن الدين على المدى المتوسط آخذ فى الانخفاض. لكننا لن نفعل ذلك عن طريق خفض الإنفاق العام ولكن من خلال التأكد من أننا ننفق المال العام بشكل جيد".

يأتى ذلك مع انخفاض الجنيه الاسترلينى مرة أخرى، بعد أن حذر محافظ بنك إنجلترا من أن حزمة الدعم الطارئ للأسواق المالية ستنتهى يوم الجمعة القادمة.