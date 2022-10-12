أبو ردينة: اتصالات مكثفة من أبو مازن لوضع حد للتصعيد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو ردينة، أن تمادى الاحتلال الإسرائيلى وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، والذين أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوى "18 عامًا"، والحصار المُستمر لبلدة "عناتا" ومخيم "شعفاط" بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المُبارك من قبل المُتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذى تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها.
وتابع أبو ردينة، أن على المجتمع الدولى وفى مقدمته الإدارة الأمريكية التدخل الفورى والسريع لوقف هذا التصعيد المتواصل قبل فوات الأوان، والتوقف عن سياسة التنديد والصمت الذى يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
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