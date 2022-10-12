العالم اليوم - من هو المغربي الذي فاز بالذهب في مسابقة الرياضيات العالمية؟

انتم الان تتابعون خبر من هو المغربي الذي فاز بالذهب في مسابقة الرياضيات العالمية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:21 مساءً - شاب يعشق الأرقام والحساب، يرى العالم كأنه مجموعة معادلات متشابكة، يحاول رصدها وتفكيكها من خلال علوم الرياضيات، رفع اسم بلاده المغرب عاليا في أقوى منافسات الرياضيات حول العالم.

هذا الشاب المغربي هو زياد أمزيل، البالغ من العمر 21 عاما، والذي يقيم بفرنسا منذ سنتين، ويتم دراسته العليا بإحدى أرقى المدارس في العالم.

وتمكن هذا الشاب الطموح برفقة ثلاثة طلاب آخرين من أعضاء جمعية رياضيات المغرب، للمرة الثانية على التوالي من الفوز بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في المسابقة العالمية للرياضيات لعام 2022، التي نظمت في الجامعة الأميركية في بلغاريا، شهر أغسطس الماضي.

سنوات من السهر

وفي حديثه لموقع دوت الخليج، علق زياد أمزيل على هذا الإنجاز قائلا: "الفوز بالميدالية الذهبية يعني لي الكثير، وهو يمثل بالنسبة لي ثمرة عمل دؤوب وتراكم للسنوات من الجهد. وأفتخر كثيراً بالدعم ورسائل التهاني من التي تلقيتها من المغاربة، خلال مسابقات سابقة. لقد جعلني ذلك أبدل قصارى جهدي."

وتابع في تصريح لموقع"دوت الخليج" أنه ورث شغفه من والده الذي يعمل أستاذا للرياضيات، حيث جعله يبحر في سفينة العلوم منذ نعومة أظافره".

وأضاف أنه ترعرع في أسرة متواضعة بمدينة القنيطرة، شحذت حبه للرياضيات ما جعله يحصل على عدد من الجوائز خلال مشواره الدراسي.

واستطرد: "قد يبدو الأمر غريباً، لكن الرياضيات هي شغفي. لا أشعر بالملل من حل المعادلات وقضاء ساعات في المكتب. يمكن للجميع التفوق في المجال الذي يحبونه إذا كانوا يعملون بشغف."

مشوار رصين

عن مشواره الدراسي قال الشاب: "لقد كانت دراستي بشكل أساسي في المغرب، بعد حصولي على البكالوريا في الرياضيات في ثانوية عبد المالك السعدي، انضممت إلى الأقسام التحضيرية لثانوية لويس لو غراند في باريس، قضيت فيها سنتين من التحضير المكثف لامتحانات دخول كليات الهندسة الكبرى، تكللت جهودي بالنجاح بعدما تمكنت من ولوج المدرسة المتعددة التكنولوجية أو البوليتكنك بباريس، وهي واحدة من أعرق كليات الهندسة في العالم، وأنا حالياً في السنة الثانية."

وأبرز زياد أمزيل في سياق ذي صلة أن "المغرب مليء بالمواهب في جميع المجالات وخاصة في الرياضيات. ثلاثة مغاربة آخرين شاركوا معي في هذه المسابقة ونجحوا أيضا في الحصول على ميداليات".

صقل المواهب

وفي رده على سؤال "دوت الخليج" حول سبب تفوق عدد كبير من المغاربة في العلوم، قال أمزيل: "نعم، المغاربة موهوبون في الرياضيات، لكن هذه المواهب يجب أن تحظى بالتأطير والدعم. هذا هو السبب الذي جعلتي أشارك في تأسيس جمعية رياضيات المغرب التي تهدف إلى تحسين مستوى الرياضيات في بلادنا".

ويذكر أن جمعية "رياضيات المغرب" التي ينتمي إليها زياد، تم تأسيسها من طرف شباب بوليتكنيكيون مغاربة، بغرض تعزيز الرياضيات في المغرب، ويتمثل عملها الرئيسي في إعداد الطلاب المغاربة المتفوقين لتمثيل المغرب في مسابقات الرياضيات الدولية.

طموح كبير

في الختام، قال الشاب إنه يطمح للنجاح في حياته المهنية، بنفس القدر الذي حققه في حياته الدراسية. وأكد أنه يسعى إلى تطوير مهاراته في علوم الكمبيوتر والرياضيات التطبيقية، لأنها علوم المستقبل، وبها يمكن تحقيق مكاسب كثيرة في خدمة الإنسان.

ويذكر أن المسابقة الدولية للرياضيات هي مسابقة سنوية مفتوحة لجميع الطلبة الجامعيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، وتتولى تنظيمها "كلية لندن الجامعية" كل سنة، وأقيمت المسابقة هذا العام في الجامعة الأميركية في بلغاريا.