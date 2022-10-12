بمشاركة الأردن .. قرار أممي لدعم الباكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:08 مساءً - المدينة نيوز :- تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، وبتوافق الآراء، قرارا لدعم شعب وحكومة باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة.
والقرار هو الأول للدورة السابعة والسبعين التي بدأت الشهر الماضي وشارك بتبني القرار 151 دولة بما فيها الأردن.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى زيادة مساعداته الإنسانية وإعادة تأهيل باكستان ويعرب عن كامل تضامنه وتعاطفه مع الشعب الباكستاني المتضرر.
-- (بترا)
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