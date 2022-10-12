جو بايدن: لا أتوقع استخدام ”النووى” ولقاؤنا فى قمة العشرين وارد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إدارة بلاده ناقشت الرد الأمريكى الممكن فى حال استخدام روسيا لأسلحة نووية تكتيكية فى أوكرانيا، منوها بأنه لن يتحدث عن تفاصيل هذه المناقشات.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مقابلة مع شبكة «سى إن إن» عرضت فى وقت متأخر من مساء أمس الأول أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية فى أوكرانيا سيؤدى إلى «عواقب مروعة»، ذلك «ليس لأن أحدا لا يريد أن يتحول الأمر إلى حرب عالمية لكن لأن الأخطاء قد ترتكب».

وقال: «الأخطاء ترتكب، وسوء التقدير يمكن أن يحدث، ولا أحد يستطيع التأكد مما سيحدث ويمكن أن ينتهى الأمر إلى هرمجدون».

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية التكتيكية فى النزاع فى أوكرانيا، «لكن مع ذلك، أعتقد أن تحدثه عن ذلك كان تصرفا غير مسئول».

وتابع الرئيس الأمريكى: « للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية فى الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووى إذا استمرت الأمور فى الاتجاه الذى تسير فيه»، وأكد فى ذات الوقت أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد وجه تحذيرا إلى أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن «الرياح قد تهب باتجاههم»، مشيرا إلى أن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو.

ووصف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه قائد «عقلانى» لكنه أخطأ فى حساباته بشأن أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إنه لا نية لديه لعقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين، لكن الأمر مرهون بالظروف.

وأضاف: «لكن على سبيل المثال لو حضر قمة العشرين (فى 15 و16 نوفمبر) وقال إنه يريد الحديث حول إطلاق سراح السجينة الأمريكية لدى روسيا بريتنى جرينر، سألتقى به. أعنى أن اللقاء ربما يحدث».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف قد أعلن فى وقت سابق أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة العشرين وأنها إذا تلقت عرضا بعقد محادثات مع واشنطن قد تنظر فيه. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق قائلا إن الحوار حول تسوية الأزمة فى أوكرانيا يجب أن يكون بين موسكو وكييف وليس مع الغرب.

يأتى هذا فيما تتواصل المعارك على أراضى أوكرانيا بين الجيشين الروسى والأوكرانى المدعوم من الولايات المتحدة.

وفى كييف، قال أليكسي ريزنيكوف وزير دفاع أوكرانيا، إن منظومة الدفاع الجوى الألمانية IRIS-T باتت موجودة فى أراضى بلاده.

وأضاف الوزير الأوكرانى فى تغريدة على تويتر: «وفى طريقها إلينا منظومة NASAMS من الولايات المتحدة. ونحن نحتاج إلى أكثر من ذلك».

ووعد ريزنيكوف بظهور حقبة جديدة فى مجال الدفاع الجوى فى أوكرانيا. كما أعلن ريزنيكوف حصول كييف على 4 راجمات صواريخ أمريكية جديدة من نوع هيمارس.