عاجل- استهداف حقل للغاز شمالى العراق بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة السومرية، عن مصدر أمنى قوله إن "صواريخ كاتيوشا، سقطت ضمن محيط حقل كورمور فى قضاء جمجمال فى محافظة السليمانية".
وتعرض حقل الغاز عدة مرات لضربات صاروخية، فيما لم تحدد الجهات التى تقف خلف عمليات الاستهداف.
وكورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، فى قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتى تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.
وحقل كورمور محاط بثلاث دوائر حماية أمنية "الدائرة الأولى والثانية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة هى من مسؤولية قوات البيشمركة".
وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعى من حقلى كورمور وجمجمال فى الإقليم.
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