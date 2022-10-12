توقيع اتفاقية تعاون فى استخدام الطاقة الذرية بين روسيا والمغرب

وذكرت الحكومة ــ فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء ــ أن مشروع مشروع هذه الاتفاقية سيتضمن بناء محطة للطاقة النووية على الأراضى المغربية والتعاون فى مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية".
وأكدت المصادقة على مسودة الاتفاقية الحكومية، التى قدمتها شركة "روساتوم" الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، المتعلقة بالاتفاقية مع المغرب، مشيرة إلى أنه صدرت تعليمات لشركة "روساتوم" ووزارة الخارجية الروسية بإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة وتوقيع اتفاقية عند التوصل إلى اتفاق نهائى.
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