المستشار الألماني يشارك في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:25 مساءً - أكد نائب السفير الألمانى بالقاهرة تيلمان هوخموللر، على مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز، في مؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل، مع عدد من الوزرات ونواب البرلمان ووفد كبير من مختلف الهيئات.

وقال هوخموللر إن دولة المانيا حريصة على إنجاح المؤتمر لإفادة شعوب العالم، مثنيا على الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات، مما جعل أنظار العالم ستوجه خلال الشهر المقبل إلى مصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

وجاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نائب السفير الالمانى بالقاهرة تيلمان هوخموللر، يرافقة وفد رفيع المستوى من السفارة الالمانية، بمدينة شرم الشيخ حيث تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالاستعدادات للاجتماع الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى تستضيفة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

ورحب المحافظ بنائب السفير الالمانى والوفد المرافق واثنى على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا حكومة وشعبا، مستعرضا جهود الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير شرم الشيخ وإعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى، من خلال عدد كبير من المشروعات الجارية لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة بواقع 30 مشروعًا.

ويأتي من أبرز المشروعات، توسعة مطار شرم الشيخ الدولي ومجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير كافة طرق المدينة، وانشاء محطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، ومشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، المبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى انشاء وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومبني الرصد الأمني الموحد وتشغيل خطوط 150 اتوبيس يعمل بالكهرباء و120 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي ومحطات شحن عملاقة، ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات والتي شملت زرع 3 الاف نخلة وتحويل عدد 800 تاكسى للعمل بالغاز الطبيعى فضلا على 150 سيارة تعمل بالكهرباء، و300 دراجة تعمل من خلال الكارت الذكى.

وأشار المحافظ الى أن مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية، الغرض منه الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء في قارة افريقيا.

وأشار الي أن مشروع الإنترنت فائق السرعة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، مؤكدا أن المشروع يغطي 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت في المناطق الخارجية لـ 100 فندقا، وجار استكمال المتبقي تباعا، كما تم تنفيذه داخل 70 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

وأشار الى مشروع تشغيل منظومة التاكسي الذكي، الذي تتضمن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـPOS حيث يتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجري ربطها إلكترونيا عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها، مؤكدا ان جميع تلك المشروعات سيتم الانتهاء منها منتصف أكتوبر الجاري قبل بدء فعاليات المؤتمر.