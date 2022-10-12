الفلبين ترفع مستوى التحذير من ثوران بركان جبل «بولوسان»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن السلطات رفعت التحذير من المستوى صفر إلى المستوى الأول بعد تسجيل 126 هزة بركانية ضعيفة وسطحية منذ أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى تسجيل اضطرابات أخرى، منها تشوه الأرض وزيادة تركيزات ثانى أكسيد الكربون البركانى وانبعاثات الروائح الكبريتية.
ووفق مستوى التحذير الحالى، يُمنع المواطنون من الاقتراب من الجبل على مسافة أربعة كيلومترات، فيما يجب توخى الحذر على بعد كيلومترين إضافيين.
من جانبه، طمأن الرئيس فرديناند ماركوس الابن، المواطنين من أن جميع وكالات الطوارئ والسلطات المعنية على قدر من التأهب والقدرة على ضمان سلامة وأمن المواطنين.
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