العالم اليوم - وول ستريت تكافح للبقاء مرتفعة وسط مخاوف رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:18 مساءً - زحفت الأسهم الأميركية صعودا الأربعاء لتكافح مخاوف جديدة بشأن ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المنتجين في سبتمبر قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوزارة العمل 8.5 بالمئة على مدى الإثني عشر شهرا حتى سبتمبر، وهو أعلى بقليل من الارتفاع المتوقع عند 8.4 بالمئة. ولا تزال القراءة أقل من الزيادة المسجلة في أغسطس عند 8.7 بالمئة.

وبعد عمليات بيع سريعة على مدى الأيام الخمسة الماضية، جرى تداول المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع على الرغم من تزايد المخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بقوة قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.

وفي فترة ما بعد الظهر، سيعكف المستثمرون على تقييم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أملا في الحصول على مزيد من الدلائل حول مسار رفع سعر الفائدة. وتتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 92 بالمئة فرض زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

وكسب المؤشر داو جونز الصناعي 108.35 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 29347.54 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.96 نقطة أو 0.14 بالمئة عند 3593.80 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 3.87 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 10430.06 نقطة.