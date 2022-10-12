العالم اليوم - أوستن: من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:18 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، مشيرا إلى الانتصارات التي حققها الجيش الأوكراني في حربها الدائرة مع روسيا.

وفي مؤتمر صحفي بختام أعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أكد وزير الدفاع الأميركي مواصلة بلاده والحلفاء دعم أوكرانيا في نزاعها الجاري. وقال أوستن خلال المؤتمر الصحفي: " من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها". وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت أنظمة "هيمارس"، مما ساعدها على تغيير المعادلة على الأرض بمواجهة القوات الروسية. وقال أوستن: "نثمن الدور الألماني في تقديم أنظمة دفاع جوية إلى أوكرانيا لوقف الهجمات الصاروخية الروسية". وأكد في حديثه على أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها، كما أشار إلى بحث بلاده طرق تدريب القوات الأوكرانية.

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