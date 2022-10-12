أمريكا: الحرب في أوكرانيا تستنزف قدرات روسيا ومواطنيها بشكل متواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:27 مساءً - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا ما زالت بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى، مؤكدًا أن كييف تمتلك الحق في الدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي له ببروكسيل عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو، أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا مشيرًا إلى أن موسكو تهاجم في الوقت الحالي أهدافًا غير عسكرية.

فيما قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، إن أوكرانيا لم تطلب جنودًا من دول أخرى، منوهًا بأن روسيا تستهدف البنية التحتية المدنية بأوكرانيا عمدا بما يمثل "جرائم حرب".

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح مارك في ذات المؤتمر أن الاجتماع السادس لقادة جيوش حلف شمال الأطلسي الناتو برهان على الإدانة الدولية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار رئيس الأركان الأميركي إلى أن الحرب الجارية في أوكرانيا "حرب استنزاف" وتستنزف قدرات روسيا ومواطنيها بشكل متواصل.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أوكراني، أن 32 أسيرا أوكرانيا عادوا إلى بلادهم في تبادل لأسرى الحرب مع دولة روسيا أمس الثلاثاء، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وأوضح أندريه يرماك، رئيس هيئة أركان الرئيس الأوكراني أنه من بين المفرج عنهم ضباط ورقباء وجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، كانوا جميعًا في أماكن يدور فيها قتال عنيف.