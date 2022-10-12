وزير بريطانى: التنقيب عن النفط والغاز فى بحر الشمال يدعم البيئة ‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال المسئول البريطانى -حسب ما أوردته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- "إنه جيد لإيجاد فرص عمل كما أنه له فائدة للاقتصاد وجيد للبيئة".

وأضاف: "نظرا لأن إنتاج النفط والغاز فى المملكة المتحدة كان على مسار هبوطى بوتيرة أسرع مما تتطلبه وكالة الطاقة الدولية، فإن فتح حقول جديدة مناسب للبيئة لأنه سيكون له تأثير كربونى أقل من استيراد النفط والغاز الذى تم استخراجه بطريقة أقل استدامة"، ووصف أسلوب استخراج الوقود الأحفورى الذى ابتكرته شركتا "شل وبى بى" فى بحر الشمال بأنه "الرائد على مستوى العالم".

ومنح ستيوارت أكثر من 100 ترخيص لشركات للتنقيب فى بحر الشمال تغطى ما يقرب من 900 موقعا وبدء عمليات التكسير عبر الريف، وأوضح لأعضاء البرلمان البريطانى فى لجنة التدقيق البيئى أن التنقيب عن الوقود الأحفورى الجديد سيساعد المملكة المتحدة فى الوصول إلى صافى الصفر بحلول عام 2050.

وواجهت المملكة المتحدة العديد من الانتقادات من جانب دعاة حماية البيئة والعلماء الذين يقولون إن هذه الخطوة تقوض التزام البلاد لمكافحة تغير المناخ.