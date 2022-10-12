وزير بيلاروسى: الطلب على الطاقة النووية يتزايد وسط الأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال كارانكفيتش فى كلمته خلال جلسة مناقشة لمؤسسة الطاقة الذرية البيلاروسية خلال أسبوع الطاقة الروسى، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، إنه "مع اتساع نطاق أزمة الطاقة، أصبح الوصول إلى مصدر موثوق به وصديق للبيئة وفعال من حيث التكلفة للكهرباء أولوية للعديد من الدول".

وأشار وزير الطاقة البيلاروسى إلى أن البلاد اتخذت فى عام 2008 قرارا استراتيجيا لبناء محطة للطاقة النووية الخاصة بها، موضحا أن ذلك المشروع الواسع النطاق شكل جزءا من مفهوم أمن الطاقة وتم تصميمه لتعزيز الاكتفاء الذاتى من الطاقة فى البلاد بشكل كبير.

وأضاف كارانكفيتش أن "بيلاروسيا وضعت نصيبها من الطاقة النووية حيث تمتلك ابتكارا وإنتاجا وإمكانات تكنولوجية رائعة".

وشدد وزير الطاقة البيلاروسى أن المشروع وضع البلاد فى مكان أفضل لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل مصانعها ومنازلها، مضيفا أنه مع تشغيل الوحدة الثانية ستعمل محطة الطاقة النووية البيلاروسية على زيادة إنتاج الكهرباء إلى 18.5 مليار كيلووات فى الساعة سنويا وهو ما يمثل حوالى 40 % من الاحتياجات المحلية للبلاد.