فيضانات وانهيارات.. غضب الطبيعة يضرب أمريكا اللاتينية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى آثار غضب الطبيعة على دول أمريكا اللاتينية: وتسببت التغيرات المناخية فى كوارث طبيعية بدول فنزويلا، وجواتميالا والإكوادور والسلفادور وكولومبيا ما تسبب فى سقوط العديد من الضحايا.

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