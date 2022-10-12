بيونج يانج تنتقد واشنطن لإجراء اختبارات عسكرية مشتركة مع سول

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء فى كلمة لسفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ فى جلسة اللجنة الأولى بالجمعية العمومية فى نيويورك، حيث حثت الولايات المتحدة على الامتناع عن توفير مظلة نووية وتعليق التدريبات المشتركة مع الجنوب.

ودعا الولايات المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة فى نزع السلاح النووى والامتناع عن توفير مظلة نووية أو نقل التكنولوجيا النووية.

ودافع سونغ عن حشد بلاده للأسلحة كحق أساسى نصت عليه قرارات ميثاق الأمم المتحدة ووسيلة للدفاع عن النفس لمواجهة العداء "الشنيع" من قبل الولايات المتحدة قائلا :" فى ظل هذه الظروف الحتمية، نحن مضطرون إلى اتخاذ قرار بتنظيم تدريبات عسكرية فى إطار محاكاة حرب فعلية على مستويات مختلفة من أجل التحقق من الموثوقية والقوة القتالية لردع الحرب لدينا وتحسينها وإرسال رد فعل عسكرى قوى لتحذير الأعداء".

جاءت التصريحات فى الوقت الذى تصعد فيه كوريا الشمالية التوترات بشكل حاد فى شبه الجزيرة فى الأسابيع الأخيرة، حيث قامت بسبعة اختبارات صاروخية خلال الأسبوعيين الماضيين.

وقالت كوريا الشمالية أيضا إنها أجرت تدريبات هجومية واسعة النطاق يوم السبت شملت تعبئة متزامنة لنحو 150 طائرة حربية "لأول مرة فى التاريخ".