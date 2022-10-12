بوتين يلتقى الرئيس الفلسطينى لبحث التسوية فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقى فى "أستانا" بكازاخستان مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.





وقال أوشاكوف، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن روسيا تحافظ على اتصالات مستمرة مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "سيناقش الرئيسان الكثير من المواضيع، ومنها مثلا العلاقات الثنائية وسيتبادل الزعيمان أيضا الآراء حول الوضع فى الشرق الأوسط، وسيركزان على قضايا التسوية ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطينى الإسرائيلى.

وتستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا يومى 13 و14 أكتوبر الجارى قمة رابطة الدول المستقلة ومؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا".