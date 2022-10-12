بوتين: نظام كييف ينظم اغتيالات سياسية وتطهير عرقى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين قوله إن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة أساليب إرهابية، منها تنظيم الاغتيالات السياسية والتطهير العرقى والمذابح ضد المدنيين، إنهم ينشرون ذلك على الإنترنت بأنفسهم، ثم يتفهمون خطأهم ويحذفونه".

وتابع أن نظام كييف "لن يتوقف أمام الإرهاب النووى، ويقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وينفذ هجمات إرهابية بالقرب من محطة كورش للطاقة النووية".