الجامعة العربية تعلق على تصريحات نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أنه سيكون هناك تداعيات سلبية على عملية السلام فى الشرق الاوسط إذا ما أقدمت المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فى ظروف يمر بها العالم تستدعى عدم خلق أزمات جديدة.





وقال فى بيانه، إنه "إذ يذكر المجلس حكومة المملكة المتحدة بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية فإنه يدعوها إلى إعادة النظرودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة، مذكراً المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل فى المنطقة وفى عمليةالسلام، واتجاه حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما يعيد التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرارات 456، 476، 478، 2334، والتى تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التى تستهدف تغيير الوضع القانونى والتاريخيالقائم فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة،والتى نصت على عدم اتخاذ أى خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائى وفى مقدمتها قضية القدس.

ويحذر المجلس من استمرار غياب الآفاق السياسية، فى ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومشدداً على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساسالمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها علىطريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضى على أساس حل الدولتين، الذى ينهى الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافياً وقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، سبيلاً وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيقالسلام العادل والشامل.

وإذ يؤكد المجلس على عزمه مساندة دولة فلسطين فى مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والتصدى للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فإنه يشدد على أهمية العملفى الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أى تغيير على الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس.

كما يعيد المجلس التأكيد على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها رفضه وإدانته لقرار أى دولة لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، واتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة".