نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الطاقة اللبناني: توتال إنرجيز ستبدأ التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الطاقة وليد فياض في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية ستبدأ عملية التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاءت تصريحات فياض بعد اجتماع مع وفد رفيع من توتال إنرجيز في بيروت.

سلم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الرئيس اللبناني، ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف الترسيم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إنه تم التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين، لكن الاتفاق النهائي يحتاج موافقة من الرئيس اللبناني الذي سيعلن قراره في وقت لاحق الثلاثاء.

وأدلى التصريحات بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون وإطلاعه على أحدث مسودة للاتفاق.

رويترز