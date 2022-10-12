وزير الخارجية الأمريكى: إسبانيا حليف لا غنى عنه وصديق مقرب لنا ‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال "بلينكن" فى بيان صحفى أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية: "إن هناك الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسبانيا تنعكس فى العديد من التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعليمية المتنامية بين مواطنى البلدين".

وتابع قائلا: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التهانى لشعب إسبانيا بينما تحتفل باليوم الوطنى فى 12 أكتوبر".

وأعرب عن تطلعه لتعميق الصداقة وتقوية الروابط التاريخية والثقافية بالإضافة إلى العمل على توسيع التعاون على أساس قيمنا المشتركة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى أنه توجه إلى إسبانيا فى يونيو الماضى، لحضور قمة الناتو لعام 2022 لتعزيز الشراكة القوية فى تعزيز السلام الدولى والدفاع عن الأمن عبر المحيط الأطلسى وحقوق الإنسان وزيادة الرخاء الاقتصادى لدولنا.

وأضاف بلينكن أن "الموقف الأمريكى-الإسبانى بشأن الوضع الأوكرانى يسلط الضوء على تعاوننا الوثيق لدعم الديمقراطية والنظام الدولى القائم على القواعد".