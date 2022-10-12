العراق: تفكيك خلية إرهابية تمول عصابات داعش وضبط صواريخ وعبوات ناسفة

جدة - نرمين السيد - وقال الجهاز فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من جهاز الأمن الوطنى وبعد الحصول على الموافقات القضائية تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الإرهابى".

ومن جهة أخرى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال إرهابيين اثنين وضبط عتاد والعبوات فى نينوى.

وذكر بيان للمديرية - أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الـ 16 تم القبض على إرهابيين اثنين فى قرية "الضاحية" التابعة لقضاء "بادوش"، مشيرا إلى أنهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة "4/إرهاب"، وأنه تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصوليا.

وأشار البيان إلى أن مفارز الاستخبارات العسكرية ضبطت 39 صاروخا وعبوة ناسفة محلية الصنع ومنصة إطلاق صواريخ فى منطقتى الكولات وجبال العياضية بالموصل، مؤكدا أن التعامل كان وفق الضوابط من قبل القوات الهندسية.