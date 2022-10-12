واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حركة طالبان

جدة - نرمين السيد - وبحسب تلفزيون "مونت كارلو" قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، "أعلن اليوم عن فرض قيود على منح تأشيرات لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين فى قمع النساء والفتيات فى أفغانستان عبر ممارسة سياسات تقييدية والعنف".
وأضاف أن أفغانستان هى "منذ سنة، الدولة الوحيدة فى العالم التى تُمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من دون أن يلوح فى الأفق أى موعد لعودة طالبان عن هذا القرار".
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