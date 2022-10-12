تصريح جديد من بوتين بشأن صادرات موارد الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسى بموسكو، اليوم الأربعاء- "إن روسيا ستواصل التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مقابل صادرات موارد الطاقة الروسية، كما يحدث مع الصين وعدد من البلدان الأوروبية".

وأضاف: "سنواصل التحول إلى المدفوعات بالعملات الوطنية عند تصدير الطاقة الروسية، لقد تحولت شركة غازبروم وشركاؤنا الصينيون إلى الروبل واليوان بنسب متساوية عند توصيل الغاز، وقد تحول بعض الشركاء الأوروبيين أيضا لدفع ثمن الغاز بالعملة الوطنية الروسية".

وانطلقت فى العاصمة الروسية موسكو اليوم، فعاليات وأعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وتستغرق أعمال المنتدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى إظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسى وإدراك إمكانات التعاون الدولى فى قطاع الطاقة، ويتضمن فعاليات متعددة، منها ورشات عمل ومحاضرات وجلسات حوار، حيث تشارك شخصيات من روسيا ودول أجنبية ورؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون العديد من الشركات الروسية والعالمية.

ويعد هذا المنتدى منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التى يواجهها قطاع الطاقة فى الاقتصاد، ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي.