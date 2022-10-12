جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج إنه "يتوقع أن يتوقف نظام لوكاشينكو عن التواطؤ فى الصراع الروسى الأوكرانى"، موضحا أن "حلف الناتو رأى أنه تم استخدام بيلاروسيا فى الغارات الجوية ضد أوكرانيا"، بحسب الموقع الإلكترونى الرسمى لحلف الناتو.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "لقد رأينا كيف استُخدمت بيلاروسيا كمنطقة لإطلاق الصواريخ والضربات الجوية ضد أوكرانيا، وينبغى على لوكاشينكو التوقف عن مساعدة ودعم الجهود الروسية".
وكان لوكاشينكو قد قال يوم الإثنين، إن قيادة حلف الناتو وبعض الدول الأوروبية تدرس خيارات لشن عدوان على بيلاروسيا ما يصل إلى شن هجوم نووى، وصرح بأن مينسك وموسكو بدأتا فى نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات وسط تصعيد على الحدود الغربية للبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يطالب بيلاروسيا بـ عدم التدخل فى الصراع الروسى الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.