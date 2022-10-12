الناتو يطالب بيلاروسيا بـ عدم التدخل فى الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج إنه "يتوقع أن يتوقف نظام لوكاشينكو عن التواطؤ فى الصراع الروسى الأوكرانى"، موضحا أن "حلف الناتو رأى أنه تم استخدام بيلاروسيا فى الغارات الجوية ضد أوكرانيا"، بحسب الموقع الإلكترونى الرسمى لحلف الناتو.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "لقد رأينا كيف استُخدمت بيلاروسيا كمنطقة لإطلاق الصواريخ والضربات الجوية ضد أوكرانيا، وينبغى على لوكاشينكو التوقف عن مساعدة ودعم الجهود الروسية".

وكان لوكاشينكو قد قال يوم الإثنين، إن قيادة حلف الناتو وبعض الدول الأوروبية تدرس خيارات لشن عدوان على بيلاروسيا ما يصل إلى شن هجوم نووى، وصرح بأن مينسك وموسكو بدأتا فى نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات وسط تصعيد على الحدود الغربية للبلاد.