مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل حارسين

جدة - نرمين السيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.





وقام 800 مستوطن خلال اقتحامهم للأقصى بجولات استفزازية ومارسوا طقوسا تلمودية فى باحات المسجد، وأدى بغضهم ما يُسمى "السجود الملحمى"، وذلك فى اليوم الثالث من "عيد العرش" اليهودى.

وتزداد كثافة اقتحامات المستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلى.

وكان نحو 1000 مستوطن اقتحموا يوم أمس الأربعاء باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق، وعند بابى القطانين والأسباط، فى البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية حاملين "قرابين نباتية".

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال حارسين من حراس المسجد الأقصى المبارك، وهما: خليل الترهونى وحمزة النبالى، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، خلال عملهما بالمسجد.

كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان الفلسطينيين أثناء تواجده داخل "الأقصى"، وأخرجته بالقوة من باب "المجلس".