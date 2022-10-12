وقام 800 مستوطن خلال اقتحامهم للأقصى بجولات استفزازية ومارسوا طقوسا تلمودية فى باحات المسجد، وأدى بغضهم ما يُسمى "السجود الملحمى"، وذلك فى اليوم الثالث من "عيد العرش" اليهودى.
وتزداد كثافة اقتحامات المستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل جنوبى الضفة الغربية، خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلى.
وكان نحو 1000 مستوطن اقتحموا يوم أمس الأربعاء باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق، وعند بابى القطانين والأسباط، فى البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية حاملين "قرابين نباتية".
وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال حارسين من حراس المسجد الأقصى المبارك، وهما: خليل الترهونى وحمزة النبالى، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، خلال عملهما بالمسجد.
كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان الفلسطينيين أثناء تواجده داخل "الأقصى"، وأخرجته بالقوة من باب "المجلس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل حارسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.