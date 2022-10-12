وزير الدفاع الأمريكى: حلفاء واشنطن متحدون فى مواجهة تهديدات بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن، إن "اعتداءات روسيا الأخيرة عمقت قرار الأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم، كما أن حلفاء الولايات المتحدة متحدون فى مواجهة تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين". وتابع أوستن، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأن أوكرانيا حققت مكاسب كبيرة فى المعارك خلال الفترة الماضية. جاء ذلك بعد وقوع عدة انفجارات ضخمة فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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