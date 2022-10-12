وكان البرلمان العراقى حدد غدا الخميس، موعداً لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوة أولى فى اتجاه تشكيل حكومة جديدة، ووضع حدّ لعام من الشلل السياسى.
وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة فى 10 أكتوبر 2021، لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة فى التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتسمية رئيس جديد للوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكراد العراق يتفقون على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.