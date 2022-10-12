أكراد العراق يتفقون على ترشيح عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - توصلت الأحزاب الكردية بالعراق لاتفاق يقضى باختيار عبد اللطيف رشيد، مرشحا توافقيا لانتخابات الرئاسة العراقية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان البرلمان العراقى حدد غدا الخميس، موعداً لجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، من شأنها أن تكون خطوة أولى فى اتجاه تشكيل حكومة جديدة، ووضع حدّ لعام من الشلل السياسى.

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة فى 10 أكتوبر 2021، لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة فى التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتسمية رئيس جديد للوزراء.